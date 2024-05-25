أبرزها "العطر قصة قاتل".. أشهر الروايات التي تناولت قصص السفاحين

قصص السفاحين، أو القتلة المتسلسلين، هي الكتابات ــ سواء كانت قصص أو روايات ــ التي تتناول قصص سفاحين ارتكبوا سلسلة من جرائم القتل المتعمدة وغالبًا ما تكون متصلة ببعضها البعض من حيث الطريقة أو الضحايا أو الموقع أو التوقيت.

العطر.. قصة قاتل

وهى من قصص السفاحين، للكاتب الألماني باتريك زوسكيند، وتدور أحداثها في سنة 1738، بطل الرواية جان باتيست جرونوي، طفل ألقته أمه عقب ولادته بساعات بين فضلات سوق السمك الباريسي، ورغم الظروف التي يتعرض لها والتي تحتم إنهاء حياته، إلا أنه يتشبث بهذه الحياة.

من دار للأيتام، ومن يد إلي يد، لم ير “جرونوي” إلا النبذ والإشمئزاز، لتنتهي في إحدي مدابغ الجلود التي ينفر الجميع من العمل فيها إلا هو. علي أن اللحظة الفاصلة في حياة جرونوي، كانت بتلك الرائحة التي ألتقطها لفتاة صهباء فاقتحمته وما كان إلا أن قتلها ليمتص تلك الرائحة ويمتلكها بكل حواسه الحسية.

ومن الجثة الأولي يكتشف “جرونوي” شغفه وهوسه بالروائح، في تزامن مع لقاءه بصانع العطور الباريسي الأشهر “بالديني”، والذي يعلمه تقطير الزهور وصناعة العطور، إلا أن هذه العطور كان يستخلصها من 24 جثة، من جثث فتيات المدينة العذروات بعد قتلهن، وينهي عمله بجثة “لور” ابنة عمدة المدينة الثري “أنطوان”، وعندما يكشف أمره ويقاد إلي حبل المشنقة يتعطر بعطر جثث ضحاياه وتكون نهاية جرونوي، مفاجأة غير متوقعة للجميع.

أختي قاتلة متسلسلة

تنتمي الرواية أيضا إلي نوعية قصص السفاحين المتسلسلين، للكاتبة النيجيرية أويينكان برايزوايت، تحكي الرواية في جو من الكوميديا السوداء عن أختٍ تتلقى اتصالًا من أختها في أحد الأيام تخبرها بأن تأتي وتحضر معها منظِّفًا، وقفَّازات مطاطية، وأن تتحكم في أعصابها والأهم أن تتحكم في معدتها. هذه المرة، ستساعدها في إخفاء جثة حبيبها الثالث، والذي ينضم إلى قائمة الأحباء الذين قتلتهم من قبل، وحجتها هذه المرة هو أنه تهجَّم عليها فقتلته دفاعًا عن النفس.

ربما عليها أن تبلِّغ الشرطة عن الأمر لتنقذ شباب نيجيريا من هذا الأمر، لكنها تحب أختها، وكما يقولون، العائلة تأتي أولًا وقبل كل شيء. ولكن، كل هذا يتغير عندما تبدأ أختها بمواعدة طبيب زميل لها وتكن حبها له منذ فترة طويلة. عليها أن تنقذه بأي طريقة، فهي لا تريد أن تجده بسكينة في ظهره، ولكن أن تنقذ واحدًا منهما، يعني تضحيتها بالآخر.

مختل أمريكي

تأليف مورين كالهان، وتتناول الرواية قضية “كيز” وهو قاتل متسلسل غير معروف، وفشل قوات إنفاذ القانون في القبض عليه، وتكشف الرواية عن الأخطاء التي يرتكبها مكتب التحقيق الفيدرالي والسلطات المحلية خلال البحث عن “كيز”.

وتعد رواية المفترس الأمريكي من أبرز روايات قصص السفاحين التي يوصي بها لعشاق الجريمة الحقيقية، حيث يتعمق الكتاب في ذهن قاتل معتل نفسيا واجتماعيا، ويقدم لمحة مرعبة عن أحلك زوايا النفس البشرية، خاصة وأن الكتاب يحتوي علي تفاصيل مصورة لجرائم السفاح الأمريكي “كيز”، والتي كانت ضحاياها من النساء خاصة فتيات الليل.

جامع العظام

The Bone Collector، أو “جامع العظام”، رواية من تأليف جيفري ديفر، وتدور أحداثها حول المحقق “لينكولن رايم”، أشهر محققي جرائم القتلة المتسلسلين، يصاب بالشلل في خلال عمله علي إحدي القضايا، في الوقت نفسه تتصاعد في المدينة سلسلة جرائم يعتقد بأن مرتكبها مجرم واحد لتشابه الضحايا وملابسات القتل.

يسند التحقيق في سلسلة الجرائم إلي “إيميليا دوناجي”، والتي تلجأ إلي رايم لمساعدتها في حل لغز القاتل المتسلسل، ويوافق الأخير علي مساعدتها، من خلال المعلومات التي تمده بها عن مسرح الجريمة في كل قضية.

أبجدية الجرائم

وتعد هذه الرواية من أشهر قصص السفاحين، لكاتبة أدب الجريمة الأشهر في العالم، أجاثا كريستي. والقاتل المتسلسل في هذه الرواية إنسان مختل، يسلك الوصول إلى ضحاياه بناء علي الترتيب الأبجدي للحروف الإنجليزية.

في أولي سلسلة جرائمه، يقتل السيدة “آشر”، والتي يبدأ اسمها بأول حروف الأبجدية، وكان يحرص علي ترك توقيعه الشخصي بجانب كل جثة جديدة، ودليل يقود إلي مكان تنفيذ جريمته اللاحقة، إلا أنه يرتكب في النهاية الخطأ القاتل الذي يمكن المحقق “بورو” من الوصول إليه ومعرفة شخصيته.

التنين الأحمر

ومن أشهر الروايات التي تناولت قصص السفاحين، رواية “التنين الأحمر”، للكاتب الأمريكي توماس هاريس. وتدور أحداثها حول قاتل متسلسل يدعي بـ “جنية الأسنان”، يراسل آكل لحوم البشر دكتور هانيبال ليكتر بعد إلقاء القبض عليه.

يلجأ مكتب التحقيقات الفيدرالية إلي دكتور “ليكتر” لمساعدتهم في حل ألغاز الجرائم التي أرتكبها جنية الأسنان، يوافق ليكتر علي تقديم المساعدة نظير بعض الأمتيازات له في السجن.

إلا أن “ليكتر” يتلاعب بالمحقق “ويل جراهام”، مما يؤدي لنجاح السفاح “جنية الأسنان”، في إرتكابه للجريمة بعد الأخري، خاصة النساء، ولكنه في هذه الأثناء يقع في حب فتاة ضريرة، ويدخلها بيته، وتكتشف حقيقته وتبلغ الشرطة عنه لكنه كان قد أشعل النيران في منزله.