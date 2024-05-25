السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات لشقيقين بتهمة الاتجار فى الهيروين وحيازة سلاح نارى بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف، لاتهامهما بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، وذلك في القضية رقم 3884 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 369 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

بداية أحداث القضية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط المباحث، بقيام كل من: "محمد ع"، سروجي، وشقيقه “أحمد”  والمقيم بإحدى قرى مركز بلبيس، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق المركز.

وباتخاذ  الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

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