السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز

احذروا من الأمراض القلبية والذهنية.. ظاهرة تهدد الطلاب خلال فترة الامتحانات

جريدة الدستور

خلال فترة الامتحانات  تصيب بعض الطلاب بالأمراض القلبية وفق الدراسات الطبية التي نشرت في عدد من مجلات الصحة العالمية، ووفقا لما ذكره موقع “هيلث” المعني بالشأن الطبي، فإن من الناحية الجسدية، يعاني الطلاب الذين يعانون من صعوبة في النوم من مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية. قد يؤدي نقص النوم إلى زيادة مستويات الإجهاد والتوتر، مما يضعف جهاز المناعة ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. كما يمكن أن يسبب النوم غير الكافي زيادة في مستويات هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية والسكري والسمنة.

أرق الامتحانات يصيب الصحة النفسية والعقلية للطلاب

ووفقا لما جاء فى الموقع، انه من الناحية النفسية، فإن صعوبة النوم يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصحة العقلية للطلاب. يعاني الطلاب الذين يعانون من الأرق من زيادة في مستويات القلق والاكتئاب، وقد يشعرون بالتعب والتوتر بشكل دائم. كما أن النوم الكافي يلعب دورًا مهما في تعزيز الذاكرة والتركيز والانتباه، وهي مهارات أساسية لأداء الامتحانات بنجاح.

أهمية حصول الطلاب على نوم كافٍ خلال فترة الامتحانات

وبحسب ما جاء في صرح الأطباء والخبراء، إنه بالنظر إلى هذه التأثيرات السلبية، يصبح من الضروري على الطلاب التركيز على ضمان الحصول على نوم كافي خلال فترة الامتحانات وخارجها. 

يمكن اتباع نمط حياة صحي، مثل ممارسة الرياضة بانتظام وتجنب تناول المنبهات مثل الكافيين قبل النوم، أن يساعد على تحسين نوعية النوم. كما يمكن لتطبيق تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق أن يساعد على تهدئة العقل وتحسين النوم.

باختصار، يظهر أن النوم الكافي له تأثير إيجابي على الصحة الجسدية والنفسية للطلاب، بينما يمكن أن يؤدي نقص النوم إلى مشاكل صحية ونفسية خطيرة لذا، من الضروري على الطلاب الاهتمام بنومهم وضمان الحصول على كمية كافية من الراحة لدعم أدائهم الأكاديمي وصحتهم الشاملة.

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