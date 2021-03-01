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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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8 نصائح للمذاكرة بشكل جيد قبل الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:54 م
دكتورة شريهان الدسوقى
دكتورة شريهان الدسوقى
سارة ساويرس
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يحتار الكثير من الطلاب فى كيفية الجلوس، لبدء المذاكرة، فقد تكون هذه الخطوة أصعب خطوات المذاكرة لدى البعض، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، كيفية تهيئ نفسك للمذاكرة ليلة الامتحان، بحسب خبيرة الإتيكيت، دكتورة شريهان الدسوقى.

- اختيار أوقات مناسبة للمذاكرة، فالوقت هام جدا في الاستيعاب.
- يجب عمل أوقات للراحة، أثناء المذاكرة، وعدم الاستمرار في حشو الدماغ طول الوقت حتي لا يحدث ملل أو خلل في خلايا التركيز.
- فن اختيار مكان المذاكرة فنحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الباب أو الشباك لأنه أحيانا يحدث تشويش للأفكار وأحيانا بعض التوتر.
- شارب السوائل بكثرة وخاصة المحلاة بالعسل الطبيعي لأنه يعمل على قوة التركيز والماء يجعل المخ نشيطا لأطول فترة ممكنة.
- ممارسة التمرينات الرياضية في الصباح لتنشيط الجسم والعقل لأنها تعتبر أفضل طريقة للاستيعاب واسترجاع المعلومات بسرعة.
-تقديم المأكولات الغنية بالأوميجا والزنك ومضادات الأكسدة والفواكه الطبيعية الطازجة.
- التشجيع المستمر ومعرفة أن هناك فروقا فردية فليس من الضروري أن يكون أولادنا متفوقين في جميع المواد.
- بالنسبة للآباء، فعليهم مراعاة نفسية أولادهم ولو وقع خلاف بين الوالدين هذه الفترة أرجو تأجيل الشجار والنقاش أمام أبنائهم الطلبة حتى لا يتأثروا نفسيا في هذه المرحلة الهامة.

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