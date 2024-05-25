السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبناء عمومة.. القبض على 4 أقارب بعد مشاجرة في سوهاج

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بسبب الخلاف على ملكية ماكينة ري أرض زراعية، وتم ضبط المتهمين من بينهم 2 مصابين، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية بتلقي مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين وتمت السيطرة عليها وضبط المشاركين فيها، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.

كشفت التحريات التي أشرف مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوجود مشاجرة بين “طرف أول” عامل زراعي مصابًا باشتباه كسر بعظام الجمجمة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وعمه مزارع، وبين “طرف ثان” مزارع مصاب بكدمه وتورم باليد اليمني، ونجله  عامل زراعي، ونجل شقيق الأول عامل زراعي الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني “عصا شوم”، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات على ملكيه ماكينة ري بأرضهم الزراعية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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