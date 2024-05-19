الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل شخص في مشاجرة بالسلاح الأبيض بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة المرج مشاجرة كبيرة بين عائلتين من نفس الشارع بسبب لهوا الأطفال وأسفرت عن إصابة شخص بطعنه بالسلاح الأبيض بمنطقة المرج.

اعترافات المتهمين 

أقر المتهمين أمام جهات التحقيق بنشوب مشاجرات سابقة بينهم بسبب لهوا الأطفال ومشاجرات النساء فيما بينهم، وقاموا بعمل جلسات عرفية فيما بينهم وأقروا كبار الجلسات بعدم تعرض أحدا منهم على الآخر ولو بالفظ. 

ويوم الواقعة تفاجئ المتهم الأول بأن نجل المتهم الثاني قام بالتعدي بالضرب على نجله وقام بسكبه بالماء أمام الجميع وبمعاتبته قام بحمل السلاح الأبيض في وجهي ونشبت بيننا مشاجرة وانتهت بالتعدي على أحد الأشخاص بالسلاح الابيض أثناء محاولته فض المشاجرة.

 

قرار الإحالة 

أحالت نيابة المرج المتهمين بالتشاجر وطعن أحد الأشخاص بالسلاح الأبيض للمحاكمة الجنائية.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة المرج مشاجرة الإجراءات القانونية نيابة المرج السلاح الأبيض

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