السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة الإسكندرية": تقديم خدمات علاجية لـ1580 مواطنًا ضمن قافلة مجانية بالعامرية

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية مجانية بوحدة "طيبة" لطب الأسرة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وصرحت وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الدكتورة غادة ندا، بأن القافلة استمر عملها لمدة يومين، وضمت ٩ تخصصات ( باطنة- أطفال- أسنان- جراحة- عظام- نساء- تنظيم أسرة- جلدية- رمد)، وشارك فيها ٥٩ عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

تقديم خدمات علاجية لـ1580 مواطنًا

وأضافت أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٥٨٠ مريضًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل ٩ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوص أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جهتها؛ قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بصحة الإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء ١٩٩ تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و١١٢ تحليلًا بمعمل الطفيليات، وفحص ١٩١ شخصًا من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لـ٥١٢ مواطنًا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

مديرية الشؤون الصحية لإسكندرية وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة غادة ندا جراحة

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