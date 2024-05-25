السبت 25 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحذر.. منح طفلك ملعقة من السكر يتسبب فى الإصابة بأمراض خطيرة

معلقة سكر
معلقة سكر

تعتبر مسألة تناول السكر من القضايا الصحية الهامة التي تؤثر على الأطفال في مختلف الأعمار. يشكل السكر جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي الحديث، ومع ذلك فإن الإفراط في استهلاكه يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

 

 فيما يلي نستعرض بعض المخاطر الصحية المرتبطة بتناول السكر لدى الأطفال، وفقا لما جاء فى موقع “هيلث”.
 

السمنة وزيادة الوزن:

يعد السكر أحد الأسباب الرئيسية للسمنة لدى الأطفال. الأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر تحتوي على سعرات حرارية عالية وقيمة غذائية منخفضة، مما يؤدي إلى زيادة في الوزن والسمنة. السمنة في الطفولة قد تؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة مثل: مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.


 تسوس الأسنان:

تناول السكر بكميات كبيرة يعزز نمو البكتيريا في الفم، والتي تقوم بتحويل السكر إلى أحماض تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وتسبب التسوس. الأطفال الذين يستهلكون الكثير من الحلويات والمشروبات السكرية يكونون أكثر عرضة لتسوس الأسنان، مما يؤثر على صحة الفم بشكل عام.
 

مشاكل في التركيز والسلوك:

أظهرت الدراسات أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يؤثر على سلوك الأطفال وتركيزهم. الأطفال الذين يتناولون الأطعمة السكرية بشكل مفرط قد يعانون من تقلبات في مستويات الطاقة، مما يؤدي إلى صعوبة في التركيز وزيادة في النشاط المفرط. كما يمكن أن يساهم السكر في ظهور مشاكل سلوكية مثل القلق والتوتر.


 

خطر الإصابة بمرض السكري:

تناول السكر بكميات كبيرة يرفع من خطر إصابة الأطفال بمرض السكري من النوع الثاني. يعاني الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من السكريات من زيادة في مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم ويزيد من خطر الإصابة بالسكري.

 

ضعف الجهاز المناعي:

السكر يمكن أن يضعف الجهاز المناعي لدى الأطفال، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى. تقليل استهلاك السكر يمكن أن يساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي وتحسين قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

 

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