الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لامس أماكن حساسة.. القبض على مالك محل تحرش بطالب فى الجيزة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

ألقت مباحث الشيخ زايد في الجيزة، القبض على صاحب محل أحذية بتهمة التحرش بطالب يعمل لديه، وتحرر محضر بالواقعة.

كشف ملابسات الواقعة بدأت من إخطار تلقاه مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، يفيد فيه القبض على صاحب محل أحذية في مدينة الشيخ زايد، لملامسته “العضو الذكري” لطالب (16 سنة) يعمل لديه، ومحاولة التحرش الجنسي به.

الطالب أبلغ عن مالك الحل، وألقت الشرطة القبض عليه، وبمواجهته أمام رئيس مباحث الشيخ زايد، المقدم عمرو مصطفى، اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مباحث الشيخ زايد التحرش بطالب صاحب محل أحذية العضو الذكري

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