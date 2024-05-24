الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماة الوطن: “العدل الدولية” كشفت للعالم الأكاذيب الإسرائيلية بشأن معبر رفح

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أعرب حزب حماة الوطن، عن ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية، بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد الحزب في بيانه، أن هذا القرار تأكيد جديد أمام العالم أن إسرائيل هي السبب في إغلاق معبر رفح.

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ويشدد الحزب على ضرورة تفعيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية، لمواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، بسبب تدهور الظروف المعيشية.

ويدعو حماة الوطن، إلى أهمية استئناف المفاوضات، وتنفيذ الرؤية المصرية في ضرورة وقف إطلاق النار، والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

حماة الوطن محكمة العدل الدولية إسرائيل معبر رفح المساعدات الإنسانية

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