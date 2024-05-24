بين ترحيب عربى ورفض إسرائيلى.. أبرز ردود الأفعال على قرار "العدل الدولية"

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يوم الجمعة "يكشف مرة أخرى، عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وكتب في منشور عبر منصة إكس: "مرة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية بازدراء للقانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر المحكمة. ويجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسئوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي".

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل يوم الجمعة بوقف هجومها العسكرى على مدينة رفح.

وفيما يلي بعض ردود الأفعال حتى الآن

قال القيادي بحماس باسم نعيم: "نرحب بقرار المحكمة الدولية الذي يدعو قوات الاحتلال الصهيوني إلى وقف عدوانها العسكري على رفح. ونعتقد أن هذا ليس كافيًا لأن عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وخاصة في شمال غزة، لا يقل وحشية وخطورة".

وتابع في تصريحات له: ندعو مجلس الأمن الدولي إلى التنفيذ الفوري لمطلب المحكمة الدولية وتحويله إلى إجراءات عملية لإجبار العدو الصهيوني على تنفيذ القرار.

وأضاف: نرحب بطلب المحكمة السماح للجان التحقيق بالوصول إلى قطاع غزة للتحقيق في أعمال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتعهدت حماس بالتعاون مع لجان التحقيق.

أبوردينة: قرار العدل الدولية بمثابة إجماع أممي على وقف حرب غزة

قال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبوردينة: ترحب الرئاسة بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي يمثل إجماعًا دوليًا على المطالبة بوقف الحرب الشاملة على غزة.

المعارضة الإسرائيلية: القرار يُهدد وجود إسرائيل

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: إن المطالبة بوقف الحرب بمثابة مطالبة لإنهاء وجود إسرائيل بأن تقرر إنهاء وجودها. وقال في بيان إن "الإسرائيليين لن يوافقوا على ذلك".

وأدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة لفشله في الربط بين مطالبته بإنهاء القتال ومطالبته بإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقال لابيد، وهو عادة منتقد شرس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن فشل المحكمة في الربط بين القضيتين هو "انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية".

من جانبه، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية لسيادة القانون أو دعمنا لإسرائيل.

وقال الحكم الجنوب إفريقي زين دانجور: جنوب إفريقيا ترحب بالحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم.