سياسى فلسطينى لـ"الدستور": "العدل الدولية" ستصدر قرارًا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

تستعد محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، لإصدار قرار جديد بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، في وقت أعربت فيه الولايات المتحدة عن قلقها إزاء العزلة الدبلوماسية المتزايدة لإسرائيل بين الدول التي دعمتها تقليديًا.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن المؤشرات تقول إن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستصدر القرار بوقف الحرب في رفح أو في قطاع غزة.

وأضاف "صافي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار المحكمة ملزم ويتولى مجلس الأمن تنفيذه بعد عرضه للنقاش.

الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام قرار العدل الدولية

وتابع المحلل الفلسطيني: "هنا لن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي، وستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار، كما في القرارات السابقة عندما كانت الإدارة الأمريكية شريكة إسرائيل، والأخيرة لم تنفذ قرار المحكمة بوقف الحرب في غزة لأنها تعلم جيدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف معها وتعطيها مزيدًا من الصلاحيات لمواصلة عدوانها على غزة، وتمدها بجسر جوي من السلاح والمعونات العسكرية والقنابل والصواريخ التي قتلت ما يزيد على 45 ألف مواطن فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء والمسنين، وأصابت أكثر من 80 ألف مواطن منذ السابع من أكتوبر 2023".

والأسبوع الماضي، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي والمعروفة أيضًا باسم المحكمة الدولية، أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، قائلة: "إن ذلك ضروري لضمان بقاء الشعب الفلسطيني".

وجرى تجاهل قرارات محكمة العدل الدولية في الماضي، حيث لا تملك الهيئة القانونية العليا للأمم المتحدة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها، لكنها تتمتع بثقل دولي، ومن الممكن أن يزيد الحكم ضد إسرائيل من عزلتها السياسية بعد سلسلة من الانتكاسات هذا الأسبوع.