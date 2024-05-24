الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس يصدر قرارًا بتخصيص 10 آلاف متر لبناء مستشفى لعلاج الحروق بسوهاج

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بتخصيص مساحة ١٠ آلاف متر لتكون تابعة لمستشفيات سوهاج الجامعية، لإنشاء مستشفى متخصص في علاج الحروق بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات بمدينة سوهاج الجديدة.

ووجه “النعماني” الشكر للرئيس السيسي على دعمه واهتمامه بقطاع الصحة وحرصه على المضي قدمًا في بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، خاصة في محافظات الصعيد التي شهدت نقلة نوعية بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة، وذلك على أيدي طاقم طبي متكامل ذي كفاءة عالية.

كما وجه الشكر أيضًا للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يبذله من مجهودات لإنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية بصورة نموذجية وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وقال النعماني إن إنشاء مستشفى الحروق يأتي استكمالًا للمنظومة الطبية والعلاجية لمستشفيات سوهاج الجامعية، التي تضم كلًا من المستشفى الجامعي بمقريها القديم والجديد ومستشفى الجراحات التخصصية ومستشفى الطوارئ ومستشفى شفاء الأطفال، ليبلغ عدد المستشفيات الجامعية ٦ مستشفيات لخدمة المرضى من محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، مضيفًا أن مستشفى الحروق يعد الأول من نوعه على مستوى الصعيد.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى الحروق سوف يضم ٣٠ سريرًا للعناية المركزة و٧٠ سريرًا لإقامة المرضى، كما سيضم قسم طوارئ ووحدة فحص، وقسم غرفات الحروق، ووحدة علاج طبيعي، و٤ غرف عمليات، وقسما خاصا بالمعامل (كيمياء - صناعة - أخذ عينات - هيماتولوجي)، بالإضافة إلى بنك الدم، والأقسام الإدارية، وقاعة للاجتماعات واللقاءات العلمية، والصيدلية، وغرفة المغسلة وغرف التعقيم.

السيسي سوهاج سوهاج الجامعية الحروق مستشفى الطوارئ بمدينة سوهاج

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات الإلكترونية لكلية الصيدلة

الأكثر قراءة

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح الحدودى أمام المساعدات الإنسانية

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

تفاصيل حفل الـ10 دقائق لـ محمد رمضان فى نهائى إفريقيا

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافى هيرنانديز من تدريب الفريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية