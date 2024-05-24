الرئيس يصدر قرارًا بتخصيص 10 آلاف متر لبناء مستشفى لعلاج الحروق بسوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بتخصيص مساحة ١٠ آلاف متر لتكون تابعة لمستشفيات سوهاج الجامعية، لإنشاء مستشفى متخصص في علاج الحروق بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات بمدينة سوهاج الجديدة.

ووجه “النعماني” الشكر للرئيس السيسي على دعمه واهتمامه بقطاع الصحة وحرصه على المضي قدمًا في بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، خاصة في محافظات الصعيد التي شهدت نقلة نوعية بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة، وذلك على أيدي طاقم طبي متكامل ذي كفاءة عالية.

كما وجه الشكر أيضًا للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يبذله من مجهودات لإنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية بصورة نموذجية وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

وقال النعماني إن إنشاء مستشفى الحروق يأتي استكمالًا للمنظومة الطبية والعلاجية لمستشفيات سوهاج الجامعية، التي تضم كلًا من المستشفى الجامعي بمقريها القديم والجديد ومستشفى الجراحات التخصصية ومستشفى الطوارئ ومستشفى شفاء الأطفال، ليبلغ عدد المستشفيات الجامعية ٦ مستشفيات لخدمة المرضى من محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، مضيفًا أن مستشفى الحروق يعد الأول من نوعه على مستوى الصعيد.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى الحروق سوف يضم ٣٠ سريرًا للعناية المركزة و٧٠ سريرًا لإقامة المرضى، كما سيضم قسم طوارئ ووحدة فحص، وقسم غرفات الحروق، ووحدة علاج طبيعي، و٤ غرف عمليات، وقسما خاصا بالمعامل (كيمياء - صناعة - أخذ عينات - هيماتولوجي)، بالإضافة إلى بنك الدم، والأقسام الإدارية، وقاعة للاجتماعات واللقاءات العلمية، والصيدلية، وغرفة المغسلة وغرف التعقيم.