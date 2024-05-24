الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ11 مليون جنيه

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

اجهزة الامن النقد الأجنبي أسعار العملات الاقتصاد القومي جرائم الأموال العامة

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