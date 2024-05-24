أخطاء صارخة في ملخصات الذكاء الاصطناعي من Google

تتزايد ردود الفعل السلبية على ملخصات Google AI Overviews الآن، بعد أن ظهرت لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة - في بعض الأحيان- أنها "تخطئ الأمور بشكل صارخ".

وكانت شركة Google أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستجعل الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي هي التجربة الافتراضية في الولايات المتحدة للعديد من استعلامات البحث.

ووفق ما أورده موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير له اليوم الجمعة، فإن العديد من المستخدمين الذين يستخدمون عادةً عمليات بحث Google للتحقق من الحقائق، وجدوا أن نتائج البحث في ملخصات Google AI Overviews حملت نفس "الأخطاء" و"الهلوسة" التي تصيب روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال "أكسيوس" إن المستخدمين سلطوا الضوء على عشرات الأخطاء الصارخة لملخصات الذكاء الاصطناعي في Google، فيما يخص النصائح غير الصحيحة بشكل خطير والمعلومات التاريخية والبيانات المهمة"، منها على سبيل المثال، البيانات المتعلقة برؤساء الولايات المتحدة، حيث أخطأت في تحديد عدد الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو تكرار نظرية المؤامرة التي لا أساس لها والتي تزعم أن الرئيس أوباما مسلم.

وفي مثال آخر حظي بتغطية إعلامية جيدة، اقترح ملخص Google استخدام الغراء للحفاظ على الجبن على البيتزا - وهي فكرة كوميدية يبدو أنها مأخوذة من منشور على موقع Reddit.

الذكاء الاصطناعي قد يعرض سمعة جوجل للخطر

وأمضت شركة Google 25 عامًا في الدفاع عن سمعتها فيما يتعلق بالنزاهة المعلوماتية، وخصصت موارد هائلة لتحسين دقة نتائج البحث الخاصة بها. ودفعها نحو النتائج التي يولدها الذكاء الاصطناعي يعرض احتياطي سمعتها للخطر، وفق أكسيوس.

وقالت مارجريت ميتشل، الباحثة السابقة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في Google: يتعلق الأمر بالإشارة إلى الأضرار المتوقعة بوضوح - على سبيل المثال - أن يموت طفل بسبب هذه الفوضى، هذا لا يتعلق بجوجل، بل يتعلق بالتأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على المجتمع".

وأشار "أكسيوس" إلى أن المخاوف بشأن عدم دقة الحقائق هي مجرد بداية المخاوف بشأن خطوة جوجل، حيث هناك مشكلة أوسع نطاقًا - وربما أكبر بكثير - تتعلق بما سيعنيه التغيير بالنسبة لأولئك الذين يقومون بنشر معلومات أعمالهم على الويب.

وتتوقع مؤسسة جارتنر انخفاضًا بنسبة 25% في حجم محركات البحث بحلول عام 2026، بينما يتوقع العديد من الناشرين انخفاضًا أكثر حدة في عدد الزيارات التي يتلقونها من Google ومحركات البحث الأخرى.

وقد أدى ذلك إلى اندفاع بعض الشركات لإبرام صفقات مع شركات الذكاء الاصطناعي، مثل News Corp، التي أعلنت هذا الأسبوع عن صفقة مع OpenAI. ويرفع آخرون، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft، بحجة أن تدريب وتشغيل ChatGPT ينتهك قانون حقوق الطبع والنشر.

وفي الوقت نفسه، فإن تحول جوجل إلى السماح للذكاء الاصطناعي بكتابة إجاباته الخاصة على استعلامات البحث يعني أن الشركة يمكن أن تجد نفسها تعامل كأنها ناشر نفسه - ولم تعد محمية بموجب المادة 230 من الدعاوى القضائية المتعلقة بمحتواها.