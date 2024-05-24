الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخطاء صارخة في ملخصات الذكاء الاصطناعي من Google

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي فى جوجل

تتزايد ردود الفعل السلبية على ملخصات Google AI Overviews الآن، بعد أن ظهرت لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة - في بعض الأحيان- أنها "تخطئ الأمور بشكل صارخ".

وكانت شركة Google أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستجعل الملخصات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي هي التجربة الافتراضية في الولايات المتحدة للعديد من استعلامات البحث.

ووفق ما أورده موقع "أكسيوس" الأمريكي في تقرير له اليوم الجمعة، فإن العديد من المستخدمين الذين يستخدمون عادةً عمليات بحث Google  للتحقق من الحقائق، وجدوا أن نتائج البحث في ملخصات Google AI Overviews حملت نفس "الأخطاء" و"الهلوسة" التي تصيب روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال "أكسيوس" إن المستخدمين سلطوا الضوء على عشرات الأخطاء الصارخة لملخصات الذكاء الاصطناعي في Google، فيما يخص النصائح غير الصحيحة بشكل خطير والمعلومات التاريخية والبيانات المهمة"، منها على سبيل المثال، البيانات المتعلقة برؤساء الولايات المتحدة، حيث أخطأت في تحديد عدد الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو تكرار نظرية المؤامرة التي لا أساس لها والتي تزعم أن الرئيس أوباما مسلم.

وفي مثال آخر حظي بتغطية إعلامية جيدة، اقترح ملخص Google استخدام الغراء للحفاظ على الجبن على البيتزا - وهي فكرة كوميدية يبدو أنها مأخوذة من منشور على موقع  Reddit.

txt

جوجل تقدم "Gemini 1.5 Flash" ضمن تحديثات جديدة لنماذجها الذكية

الذكاء الاصطناعي قد يعرض سمعة جوجل للخطر

وأمضت شركة Google 25 عامًا في الدفاع عن سمعتها فيما يتعلق بالنزاهة المعلوماتية، وخصصت موارد هائلة لتحسين دقة نتائج البحث الخاصة بها. ودفعها نحو النتائج التي يولدها الذكاء الاصطناعي يعرض احتياطي سمعتها للخطر، وفق أكسيوس.

وقالت مارجريت ميتشل، الباحثة السابقة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في  Google: يتعلق الأمر بالإشارة إلى الأضرار المتوقعة بوضوح - على سبيل المثال - أن يموت طفل بسبب هذه الفوضى، هذا لا يتعلق بجوجل، بل يتعلق بالتأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على المجتمع".

وأشار "أكسيوس" إلى أن المخاوف بشأن عدم دقة الحقائق هي مجرد بداية المخاوف بشأن خطوة جوجل، حيث هناك مشكلة أوسع نطاقًا - وربما أكبر بكثير - تتعلق بما سيعنيه التغيير بالنسبة لأولئك الذين يقومون بنشر معلومات أعمالهم على الويب.

وتتوقع مؤسسة جارتنر انخفاضًا بنسبة 25% في حجم محركات البحث بحلول عام 2026، بينما يتوقع العديد من الناشرين انخفاضًا أكثر حدة في عدد الزيارات التي يتلقونها من Google ومحركات البحث الأخرى.

وقد أدى ذلك إلى اندفاع بعض الشركات لإبرام صفقات مع شركات الذكاء الاصطناعي، مثل News Corp، التي أعلنت هذا الأسبوع عن صفقة مع OpenAI. ويرفع آخرون، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز، دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft، بحجة أن تدريب وتشغيل ChatGPT ينتهك قانون حقوق الطبع والنشر.

وفي الوقت نفسه، فإن تحول جوجل إلى السماح للذكاء الاصطناعي بكتابة إجاباته الخاصة على استعلامات البحث يعني أن الشركة يمكن أن تجد نفسها تعامل كأنها ناشر نفسه - ولم تعد محمية بموجب المادة 230 من الدعاوى القضائية المتعلقة بمحتواها.

الذكاء الاصطناعي google ملخصات Google AI Overviews أخطاء الأخطاء الصارخة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

"نعيمًا يا فخر العرب".. محمد صلاح بـ نيولوك جديد على "إنستجرام"

رسميًا.. برشلونة يعلن إقالة تشافى هيرنانديز من تدريب الفريق

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

عاجل| خطة أمنية لتأمين 52 ألف مشجع بمباراة الأهلى والترجى فى استاد القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الشبكة والصمت الأمريكى

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية