الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

جوجل تكشف عن تطبيق إنشاء الفيديو Google Vids

جوجل
جوجل

كشفت شركة جوجل عن تطبيق جديد يُسمى Google Vids يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع الفيديو وتعديلها ضمن مجموعة التطبيقات المتاحة للمشتركين في خدمات “ورك سبيس” التابعة للشركة.

وأعلنت الشركة تطبيق Google Vids الجديد في حدث Cloud Next 24 الذي نظمته اليوم، وسيتيح التطبيق إنشاء كافة أنواع المحتوى لبيئات العمل، بدءًا من مقاطع الفيديو التدريبية وحتى عروض المنتجات، علمًا بأن التطبيق يعمل كاملًا من خلال المتصفح مثل باقي تطبيقات ورك سبيس.

ويؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا في التطبيق الجديد، إذ يقدم للشركات مجموعة واسعة من أدوات التخصيص والتحسين للمساعدة في إنشاء المحتوى الأصلي.

واستنادًا إلى أوامر المستخدم، سيتمكن التطبيق عبر آليات الذكاء الاصطناعي من إنشاء لوحة عمل لإنشاء المقطع المراد وتعديله، وبمجرد أن يختار المستخدمون الشكل الذي يريدونه من اقتراحات التطبيق، سيتيح التطبيق كافة أجزاء الفيديو في مسودة أولية مع مشاهد مقترحة من ملايين مقاطع الفيديو الجاهزة والصور العالية الجودة التي يمكن تضمينها بسهولة داخل الفيديو.

ويعمل التطبيق الجديد Google Vids مع تطبيقات جوجل الحالية مثل المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات ويتكامل معها، وتقول الشركة إن التطبيق يمكن أن يكون مساعدًا شاملًا للفيديو من ناحية الكتابة والإنتاج والتحرير في حزمة واحدة.

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