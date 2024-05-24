الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أجبراه على سحب أموال.. كشف لغز سرقة مواطن بالإكراه في السويس

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد الأشخاص بالسويس بالإكراه، بعد اصطحابه لإحدى ماكينات الصراف الآلى وسحب مبلغ مالي لهما وانصرفا.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بقيام مجهولان بتهديده بسلاح أبيض، وإكراهه على تحويل مبلغ مالي من حسابه عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة القسم - لهما معلومات جنائية)، وبحوزتهما (الآداة المستخدمة - مبلغ مالي)، واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

 

سرقة أموال اجهزة الامن سرقة أحد الأشخاص بالسويس مديرية أمن السويس قسم شرطة فيصل تحويل مبلغ مالى

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