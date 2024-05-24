الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سويلم يلتقى وزير المياه والبيئة الأوغندى لبحث تعزيز التعاون فى مجال المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا في مجال المياه، وذلك على هامش فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وأشار الدكتور سويلم للمناقشات البناءة التي تمت مع السيد شيبتوريس خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه وخلال زيارة الدكتور سويلم لأوغندا في أكتوبر ٢٠٢٣، ورغبة مصر في إستمرار التعاون بين البلدين لخدمة مواطني أوغندا، وإتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه اللقاءات، والانتهاء من إعداد بروتوكول التعاون الفني المستقبلي في أسرع وقت والذى يهدف للتعاون في مجالات (حصاد مياه الأمطار، ومتابعة المياه الجوفية واستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه من الآبار، وتعزيز قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية).

كما أشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لعقود طويلة، حيث تم حديثًا توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ ٧٥ بئرا جوفيا في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في (٥) مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية، كما تم توقيع اتفاقية التمديد الخامس للمشروع المصري الأوغندي لمكافحة الحشائش المائية في نوفمبر ٢٠٢٣ مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك في أوغندا.

بحيرة فيكتوريا

وأكد سيادته أهمية "مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"؛ نظرًا لدوره المهم في خدمة أوغندا وكافة دول حوض النيل باعتباره ممرا يحقق التطوير المنشود في حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق للتكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل.

وزير الرى يبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا فى مجال المياه

واستعرض الدكتور سويلم المجهودات البارزة التي قامت بها مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، حيث لعبت أفريقيا دورًا مهمًا على المستوى العالمى خلال العديد من الفعاليات الدولية، والتي قدمت خلالها القارة رؤية مشتركة تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة أوغندا للمشاركة في مبادرة AWARe، وتعيين نقطة اتصال من الجانب الأوغندى لتحديد المشروعات ذات الأولوية للجانب الأوغندى في مجالي المياه والمناخ، حيث يمكن الاستفادة من المبادرة في توفير تمويلات لها من الجهات المانحة.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
والري وزير المياه الأوغندي تعزيز التعاون مصر اوغندا مجال المياه الممر الملاحي بحيرة فيكتوريا

مواد متعلقة

وزير الرى يبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا فى مجال المياه

سويلم: "أسبوع المياه الإفريقى" فرصة لوضع خطط عمل واضحة لتنفيذ الأولويات الرئيسية

وزير الرى يشارك فى جلسة رفيعة المستوى حول "الحوكمة والتخطيط والتمويل" بالمنتدى العالمي العاشر للمياه

وزير الري يشارك في جلسة "تقييم الوضع العالمي لموارد المياه غير التقليدية"

بروتوكول تعاون بين تكنولوجيا الأغذية وعلماء الشباب لرفع قدراتهم وتحقيق الأمن الغذائى

سويلم يشارك في جلسة "التقدم المحرز في مبادرة التكيف مع المياه والقدرة على الصمود AWARe"

وزير الرى يؤكد حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

وزير الري يؤكد رغبة مصر في تطوير علاقات التعاون لخدمة قضايا المياه العربية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حريق هائل داخل منزل بكفر شكر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

سيولة مرورية بالطرق والميادين الرئيسية اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية