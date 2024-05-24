سويلم يلتقى وزير المياه والبيئة الأوغندى لبحث تعزيز التعاون فى مجال المياه

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا في مجال المياه، وذلك على هامش فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه" والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا.

وأشار الدكتور سويلم للمناقشات البناءة التي تمت مع السيد شيبتوريس خلال فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه وخلال زيارة الدكتور سويلم لأوغندا في أكتوبر ٢٠٢٣، ورغبة مصر في إستمرار التعاون بين البلدين لخدمة مواطني أوغندا، وإتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه اللقاءات، والانتهاء من إعداد بروتوكول التعاون الفني المستقبلي في أسرع وقت والذى يهدف للتعاون في مجالات (حصاد مياه الأمطار، ومتابعة المياه الجوفية واستخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه من الآبار، وتعزيز قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية).

كما أشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لعقود طويلة، حيث تم حديثًا توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ ٧٥ بئرا جوفيا في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في (٥) مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية، كما تم توقيع اتفاقية التمديد الخامس للمشروع المصري الأوغندي لمكافحة الحشائش المائية في نوفمبر ٢٠٢٣ مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك في أوغندا.

بحيرة فيكتوريا

وأكد سيادته أهمية "مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط"؛ نظرًا لدوره المهم في خدمة أوغندا وكافة دول حوض النيل باعتباره ممرا يحقق التطوير المنشود في حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق للتكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل.

واستعرض الدكتور سويلم المجهودات البارزة التي قامت بها مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، حيث لعبت أفريقيا دورًا مهمًا على المستوى العالمى خلال العديد من الفعاليات الدولية، والتي قدمت خلالها القارة رؤية مشتركة تدعو لتحقيق الرخاء للجميع ومستقبل آمن ومزدهر للمياه.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة أوغندا للمشاركة في مبادرة AWARe، وتعيين نقطة اتصال من الجانب الأوغندى لتحديد المشروعات ذات الأولوية للجانب الأوغندى في مجالي المياه والمناخ، حيث يمكن الاستفادة من المبادرة في توفير تمويلات لها من الجهات المانحة.