الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الري يؤكد رغبة مصر في تطوير علاقات التعاون لخدمة قضايا المياه العربية

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، قوة العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والمغرب، مشيرا إلى رغبة مصر الدائمة في التواصل الفعال وتطوير علاقات التعاون المشترك لخدمة قضايا المياه بالدول العربية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع وزير المياه بالمملكة المغربية نزار بركة، على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه، والمنعقد في بالي بإندونيسيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية.

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كما أكد الدكتور سويلم حرص مصر على المضي قدما في تنفيذ المشروعات في المجالات ذات الأولوية لكلا البلدين؛ مثل مشروعات تحلية المياه لإنتاج الغذاء، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، واستفادة مصر من تجربة المغرب الناجحة في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء.

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وتم خلال اللقاء استعراض إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخرا خلال فعاليات مؤتمر المناخ (COP28)، والتي تهدف لتقوية وتعزيز التعاون القائم بين مصر والمغرب فيما يخص الإدارة والتنمية المستدامة للموارد المائية، وتنمية واستخدام التقنيات الحديثة لحصاد مياه الأمطار والسيول، وتصميم وإنشاء وإدارة المنشآت المائية، وتنمية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية، وتنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم في مجال استخدام وتنمية الموارد المائية، وتطوير تقنيات تحلية المياه.
كما تم خلال اللقاء استعراض موقف التنسيق المشترك بين الجانبين تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe)، والتي انضمت إليها المغرب مؤخرا.

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