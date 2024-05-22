بروتوكول تعاون بين تكنولوجيا الأغذية وعلماء الشباب لرفع قدراتهم وتحقيق الأمن الغذائى

وقع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والمؤسسة العربية لعلماء الشباب بروتوكول تعاون لدعم وتطوير البحوث العلمية ومشاريع الأمن الغذائي، وترجمة نتائج البحث العلمي والابتكار في تحقيق منتج يخدم المجتمع للتوجه نحو اقتصاد المعرفة في مصر.

كما يستهدف البروتوكول تنسيق الجهود الوطنية من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية وإيجاد الحلول العلمية للمشاكل والمواضيع ذات الأولوية في سبيل تحقيق اقتصاد المعرفة، وتنسيقًا لجهود الجانبين في مجال اقتصاد المعرفة وبناء القدرات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة.

من جهته، أوضح الدكتور شاكر محمد عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تأسس عام 1991 وهو معهد بحثي، إرشادي، تدريبي، إنتاجي، تابع لمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما يتمثل هدف المعهد في إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺣﻔﻆ اﻷﻏﺬﻳﺔ، واﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ إلى اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺎشى ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وزيادة ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

كما يتم العمل على ﻧﻘﻞ التكنولوجيا اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﻧﻈﻢ ﺟﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع، كما يعمل ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮث ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ الأﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺔ وزارة اﻟﺰراﻋﺔ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ "رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮ 2030".

تعزيز فرص التعاون بين العلماء الشباب

فيما قال الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية ورئيس المؤسسة العربية للعلماء الشباب، إن الاتفاقية لها أهمية خاصة لدعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث يؤمن كل طرف من أطراف هذه الاتفاقية بالإمكانات الهائلة للعقول الشابة المصرية الواعدة، وحيث يؤمن طرفا الاتفاقية أيضًا بأهمية وضع خارطة طريق للمجالات العلمية ذات الأولوية في مصر حتى تحقق التطور المطلوب والنتائج المرجوة، وترجمة هذا الاهتمام إلى أوجه تعاون مختلفة في مجال البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال لتعزيز فرص التعاون بين العلماء الشباب المصريين.

الاستفادة من البحث العلمي والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني

وأوضح الصادق أنه من هذا المنطق ستتيح الشراكة بين الطرفين العمل على تحقيق اقتصاد المعرفة بما يخدم المجتمع المصري والعربي من خلال ترجمة نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات وبما يضمن حقوق الملكية الفكرية للباحث والمخترع، وتنظيمًا لهذا التعاون لتطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات العلمية لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات تنموية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في مصر.

تحقيق الأمن الغذائي في مصر

كما يأتى انطلاقًا من الرغبة المشتركة للطرفين في إقامة ودعم التعاون في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك لدعم التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصاد المبني على المعرفة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث قرر كل من معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والمؤسسة العربية لعلماء الشباب عقد هذه الاتفاقية لترجمة نتائج البحث العلمي والابتكار في منتجات داعمة للاقتصاد الوطني.

خلال توقيع البروتوكول

وأيضًا توجيه الدولة إلى اقتصاد المعرفة، وإيجاد داعم وممول للبحث العلمي والابتكار، وبناء قدرات الباحثين الشباب والأكاديميين المصريين، وبمثابة تجربة رائدة يمكن تعميمها على قطاعات الدولة المختلفة.

كذلك بناء ومنح برنامج ماجستير مهني مجتمعي في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة للصناعات الغذائية، وتشجيع وتسهيل ريادة الأعمال وإنشاء المشاريع التي تسهم في توطين الشباب في المجتمعات الجديدة بتطبيق أعلى المواصفات البيئية مع مراعاة الجانب المجتمعي في هذه المجتمعات الجديدة.