الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة": زيادة في مساحات الأرز.. وزراعة 40% من المقرر

محصول الارز
محصول الارز

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع مساحات الأرز لتصل إلى ٤٠% من المقرر  زراعته هذا العام، وهو ١.١ مليون فدان، سواء بالشتل أو نظام البدار، محذرا من زراعة مساحات مخالفة زيادة عن المستهدفة في المحافظات الـ٩.

وقال الرفاعي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المحافظات المقرر زراعة الأرز بها هي كفر الشيخ والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية، إلى جانب المحافظات الساحلية الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس، وبدأت الزراعة بالشتل في ١٥ أبريل الماضي حتى شهر يونيو المقبل، حيث أن هناك زراعات متأخرة من الأرز من نوع سوبر ٣٠٠ وسيتم الزراعة وفقا لخطة الري وتوفير المياه.

لا مشاكل في زراعات الأرز

أضاف الرفاعي أن المساحات المقررة والمقدرة بـ١.١ مليون فدان تكاد تكفي -بالكاد- مع تعداد السكان، ونحتاج من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ألف فدان طبقا لإنتاجية الفدان، مؤكدا أنه لا توجد حاليا مشاكل في زراعات الأرز ولا شكوى من المزارعين، وأن الأسمدة والتقاوي متوفرة للشركات وهي من تقوم على توفير تقاوي الأساس المعتمدة مرتفعة الإنتاجية.

أوضح، أنه تم توفير ٦٠% من التقاوي للمزارعين من خلال الشركات والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وبقية التقاوي يتم توفيرها من تقاوي المزارعين للعام الماضي وخاصة المساحات المخالفة، وجاري حصر مساحات الأرز مع تقديم النصح للمزارعين بشأن عمليات الزراعة وتوفير التقاوي من خلال زراعات العام الماضي.

ومن جهته، قال محمد أبو يوسف، رئيس قسم بحوث الأرز بوزارة الزراعة، إنه يتم زراعة الأرز في ٩ محافظات بالوجه البحري، ويزرع مبكرا في محافظات كفر الشيخ والدقهلية وبعض المناطق في محافظة الغربية، والمتأخر في باقي محافظة الغربية والبحيرة والشرقية ودمياط والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية، ويجري الزراعة حاليا بنظام المشاتل والغرس، بينما يتم زراعة التستير بعد الانتهاء  من محصول القمح.

-الزراعة زيادة مساحات الأرز وزراعة الجنايات

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