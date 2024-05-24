بمشاركة تريزيجيه.. خسارة طرابزون سبور أمام بشكتاش فى نهائى كأس تركيا

شارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في خسارة فريقه طرابزون سبور أمام بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس تركيا الذي أقيم على ملعب "أتاتورك الأوليمبي".

وافتتح أونواشو التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 13 بعد تمريرة من إيرين إلمالي قبل أن يتمكن رشيد غزال من إدراك التعادل لصالح بشكتاش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول، من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق بشكتاش أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 54 عن طريق صالح أوكان بعد تمريرة حاسمة من جاكسون موليكا.

وحلّ الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بديلًا للاعب فونتاس في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وسيطر فريق طرابزون سبور على مجريات الشوط الثاني في محاولة لإدراك التعادل حتى نجح نيكولاس بيبي في تسجيل هدف التعادل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وفي الوقت الذي يستعد فيه الفريقان للجوء إلى الوقت الإضافي، تمكن الدولي الليبي المعتصم بالله المصراتي من تسجيل الهدف الثالث لصالح بشكتاش في شباك طرابزون سبور وهو هدف التتويج باللقب.

واستطاع فريق بشكتاش أن يتوج بلقب كأس تركيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد أن حقق آخر لقب له عام 2011.

ويعد جالطه سراي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس تركيا بـ18 مرة يليه بيشكتاش بـ11 لقبًا ثم طرابزون بتسعة ألقاب.



وكان بشكتاش قد تأهل إلي نهائي كأس تركيا بعد التعادل السلبي ذهابًا مع أنقرة غوجو، ثم الفوز إيابًا بنتيجة 1-0 في الدور نصف النهائي.



فيما فاز فريق طرابزون سبور على فاتح قراجمرك بنتيجة 3-2 في ذهاب نصف نهائي كأس تركيا، قبل أن يكتسحه إيابًا برباعية نظيفة.



وكان الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه قد لعب 3 مباريات في بطولة كأس تركيا موسم 2023-2024 وسجل هدف وحيد فقط.

