لاعب الترجى: الأهلى لن يتأثر بغياب معلول فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

يرى أسامة بوقرة، لاعب فريق الترجي التونسي، أن الأهلي لن يتأثر بغياب علي معلول في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي في الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أسامة بوقرة في تصريحات تليفزيونية: "نعرض بعضنا جيدًا وكل فريق لديه نقاط قوة وكذلك نقاط ضعف، المباراة ستكون صعبة للغاية أمام فريق كبير مثل الأهلي يلعب على ملعبه ووسط جماهيره".

وأضاف: "التعادل السلبي ليس إيجابيًا ولا سلبيًا في الوقت نفسه، سنخوض المباراة من بدايتها وحتى نهايتها بنفس الروح والحماس وهدفنا إسعاد الجماهير".

وأكمل: "لدينا خبرات في البطولة وكذلك الأهلي، والجمهور دائمًا ما يساندنا ونريد أن نكون على قدر المستوى".

وأتم تصريحاته قائلًا: "الأهلي لن يقف على غياب معلول، الفرق الكبيرة لا تتأثر بغياب لاعب".

وكان علي معلول قد انتهى موسمه بعد تعرضه للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي في مباراة الذهاب أمام الترجي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

ويستضيف النادي الأهلي نظيره فريق الترجي التونسي، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تنقل مواجهة الإياب المرتقبة على لقب الأميرة السمراء بين الأهلي والترجي التونسي، المقرر انطلاقها الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على الهواء مباشرة فضائيا.

ويسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، عبر القناة القطرية، يضم كوكبة من نجوم الكرة العربية والإفريقية، قبل المباراة وخلال فترة الاستراحة بين الشوطين وما بعد المباراة ومراسم التتويج.

بينما على البث الأرضي، تنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، على الهواء مباشرة، مع تقديم استوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين أيضا.