كان عكازى إللى بتسند عليه.. والدة مدرس قتل على يد فنى بسبب درس خصوصى تروى التفاصيل

قالت والدة مدرس قتل على يد فني ديكور بالمنوفية إن نجلها لم يكن لديه أي عداوة مع المتهم والموقف الوحيد الذي حدث بينهما هو أنه اتصل هاتفيا على نجلها المجنى عليه وأخبر بأن لا يعطي زوجته درس ولكن رد المجني عليه قائلا "أنا مليش دعوه قول لمراتك متجيش هي حرة".

وأضافت أنه في اليوم التالي، ان نجلها المجنى عليه حصل على درس في منزل العائلة ومر عليها ليطمئن عليها هي وخالته التي تعيش معه في نفس المنزل وسألها اذا كانت تحتاج شي قبل ذهابه لمنزله وخرج عائد إلي منزله.

واستطردت أنه فور وصوله إلي منزله جائت احدى الطلبات لتعطيه ثمن الدرس، وقالت له “فيه حد بينده عليك وفور خروجه وجد زوج أحد طالباته يحمل سنجه وقام بطعنه في الرقبة والبطن حتى خرجت أحشاؤه وبدأ النزيف واستنحد بعمه وهو عجوز ولكن كان المتهم قد هرب وتركه في الشارع أمام منزله يصارع الموت”.

وأضافت، أنه تم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتعامل مع حالته الفريق الطبي نظرا لخطورة حالته الصحية، ولفتت والدة المجني عليه أن نجلها ترك طفلين أحدهما بنت تبلغ من العمر 7سنوات، وولد عمره خمس سنوات.

وأكدت، أن نجلها كان يتمتع بحسن السمعة وطيبة القلب حتى إنه كان لا يأخذ الطلاب الأيتام أو الطلبة الذي يعلم أن أسرهم تعاني من ضيق الحال وكان يساعد الجميع وأنه كان يسحن معاملتها وأكدت أنها كان مكان والده الذي توفي منذ سنوات طويله وأنه كان سندها وعكازها في الحياة.

وأكدت الأم المكلومة أن نجلها عاش 40 عام لم يشتكي منه أحد ولكن كان مثال التواضع الكرم وطيب الخلق وتوفي وترك أولاده وأخواته فهو كان سند الجميع، وطالبة والدة المجني عليه سرعة القصاص من المتهم الذي سلب منها شباب نجلها وفرحت عمرها وعكازها الوحيد.



وكان قد، لقى مدرس مصرعه إثر تلقيه عدة طعنات وجهها له فني ديكور، من سلاح أبيض بمدينة أشمون في محافظة المنوفية، ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية مع بلاغ تلقاه اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، من العميد محمد أبوالعزم، مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع مدرس على يد فني ديكور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بقيادة الرائد أحمد ندا، رئيس المباحث، وتبين من المعاينة مقتل “عبدالعظيم ح، مدرس” على يد المتهم "ب، ح"، حيث سدد له الأخير عدة طعنات بسلاح أبيض وألقت القوة الأمنية القبض عليه.



وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهم وزوجته “طالبة مقيدة في السنة الثالثة بمدرسة التجارة" وتدعي “و ف”، بعد أن خالفت أوامره بعدم الذهاب إلى المدرس “المجني عليه” لحضور درس خاص.

وأكدت التحريات أن زوجة المتهم خالفت أوامره وذهبت لحضور درس خاص عند المجني عليه لتعثرها دراسيًا واقتراب موعد امتحانات آخر العام، فقرر المتهم الانتقام من المدرس فتوجه إلى منزله ودارت بينهما مشادة كلامية، وجه على أإثرها المتهم للمدرس عدة طعنات أودت بحياته.