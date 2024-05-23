الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وجدي زين الدين: مصر أجبرت إسرائيل على طلب الوساطة المصرية مرة أخرى لإنهاء الحرب

غزة
غزة

أشاد الدكتور وجدي زين الدين،  بدور مصر العظيم وموقفها المشرف في التعامل مع القضية الفلسطينية، قائلًا: "إن الدبلوماسية الرائعة أجبرت إسرائيل على طلب الوساطة المصرية مرة أخرى لإنهاء الحرب، والدولة المصرية تتعامل مع الملف الفلسطيني برشد والمفاوض المصري يتسم بالوعي والهدوء والأعصاب المنضبطة".

وأكد زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن كل الشائعات والأكاذيب التي تطلقها إسرائيل وأمريكا بتقرير CNN مجرد "فرقعة في الهواء وكلام مردود عليه بلا قيمة وغير قابل للتصديق"، لافتًا إلى أن مصر بموقفها الثابت عرقلت خطط تصفية القضية الفلسطينية، وعرفت العالم بأسره بمظلومية الفلسطينيين وأنه حان الوقت لإنصافهم. 

وأوضح أن أسباب حرص دولة الاحتلال على العودة إلى المفاوضات، يرجع إلى أن إسرائيل أمام حدثين صعبين للغاية، أولهما محكمة العدل الدولية التي من المنتظر أن تصدر أحكام ليس في صالحها، والآخر أهالي الأسرى في غزة الذين صعدوا الموقف لدرجة الاصطدام المستمر بالشرطة وحصار بيت نتنياهو.

القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل الدبلوماسية المصرية الدكتور وجدي زين الدين

الأكثر قراءة

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

الباز: الإعلام المصرى رفع من درجة الوعى لدى المواطنين بالقضية الفلسطينية

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)