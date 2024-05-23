وجدي زين الدين: مصر أجبرت إسرائيل على طلب الوساطة المصرية مرة أخرى لإنهاء الحرب

أشاد الدكتور وجدي زين الدين، بدور مصر العظيم وموقفها المشرف في التعامل مع القضية الفلسطينية، قائلًا: "إن الدبلوماسية الرائعة أجبرت إسرائيل على طلب الوساطة المصرية مرة أخرى لإنهاء الحرب، والدولة المصرية تتعامل مع الملف الفلسطيني برشد والمفاوض المصري يتسم بالوعي والهدوء والأعصاب المنضبطة".

وأكد زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن كل الشائعات والأكاذيب التي تطلقها إسرائيل وأمريكا بتقرير CNN مجرد "فرقعة في الهواء وكلام مردود عليه بلا قيمة وغير قابل للتصديق"، لافتًا إلى أن مصر بموقفها الثابت عرقلت خطط تصفية القضية الفلسطينية، وعرفت العالم بأسره بمظلومية الفلسطينيين وأنه حان الوقت لإنصافهم.

وأوضح أن أسباب حرص دولة الاحتلال على العودة إلى المفاوضات، يرجع إلى أن إسرائيل أمام حدثين صعبين للغاية، أولهما محكمة العدل الدولية التي من المنتظر أن تصدر أحكام ليس في صالحها، والآخر أهالي الأسرى في غزة الذين صعدوا الموقف لدرجة الاصطدام المستمر بالشرطة وحصار بيت نتنياهو.