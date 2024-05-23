الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من أجل بشرة مشرقة.. فوائد ماء الوجه للبشرة

فوائد ماء الوجه للبشرة
فوائد ماء الوجه للبشرة

فوائد ماء الورد للبشرة، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل وذلك في الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

فوائد ماء الورد للبشرة 


تستخدم مياه الورد في حياتنا في العديد من النواحي الحياتية فهي تستخدم في الطعام كما تستخدم في التجميل، وقد عرفت استخدامها التجميلية للبشرة والشعر منذ عهد الفراعنة .

ماء الورد معروف بقدراته المرطبة والمهدئة، بالإضافة إلى قوته المطهرة الطبيعية والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا.

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فوائد ماء الورد للبشرة

لماء الورد العديد من الفوائد للبشرة حسب ما نشرته العديد من الأبحاث  الطبية التي تهتم بالجلد والتي نشرت في مجلات طبية شتى ومنها التالي:

  • يساعد ماء الورد على ترطيب البشرة وتنشيطها وترطيبها.
  • يساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة على الجلد ، كما يتحكم في الزيت الزائد.
  • ماء الورد منظف رائع، يزيل الأوساخ التي تسد المسام.
  • يمكن استخدام ماء الورد كتونر يعد من وسائل الترطيب  المثالي من الكريمات التي تستخدميها بعد ذلك.
  • يساعد ماء الورد على الحد من الانتفاخ وخاصة تحت العيون.
  • يساعد ماء الورد على تخفيض التجاعيد.
  • تساعد خصائصه المضادة للالتهابات في تقليل احمرار البشرة المتهيجة،.
  • وقد يساعد  في علاج حب الشباب والأكزيما.
  • يحتوي ماء الورد على خصائص مضادة للجراثيم، والتي تساعد على شفاء الجروح.
  • التطبيق المنتظم يؤدي إلى تقوية خلايا الجلد وذلك بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.
  • يساعد على علاج الالتهابات الخفيفة في فروة وقشرة الرأس.
     

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كيفية استخدام ماء الورد

 نقوم برش ماء الورد على  الوجه  مباشرة لانتعاش سريع، فهو ينظف البشرة.

يمكن رش ماء الورد على المكياج لتثبيته، أو قبل المكياج لحماية البشرة.

ماء الورد في منتجات العناية بالشعر هو عنصر مهم، حيث أنه يضيف رائحة خفيفة منعشة ويحافظ أيضاً على فروة رأسك وصحة الشعر.

ماء الورد هو منظف الوجه المثالي، يمكن استخدام ماء الورد بعد غسل وجهك، أو تأكدي أنه مكوّن أساسي في غسول الوجه.

وضع قطن  مبلل فى ماء الورد البارد تحت العين يضع حد للانتفاخ ويتخلص أيضاً من الإحمرار وعلامات التعب.

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