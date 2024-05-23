محمد الباز مشيدًا بتعامل الدبلوماسية المصرية مع استفزازات إسرائيل: "دبلوماسية الأعصاب الباردة"

قال الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن ما تقوم به الدبلوماسية المصرية في التعامل مع استفزازات الجانب الإسرائيلي يسمى "دبلوماسية الأعصاب الباردة"، لافتًا إلى أن ما تم ترويجه من أكاذيب على منصة الـ CNN تم الرد عليه بمنطقية وليس بعصبية وبقوة لكن ليس بعنف، وهذا من أهم سمات صانع القرار المصري في الوقت الراهن.

وأضاف الدكتور محمد الباز خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر قناة الحياة، أن إسرائيل لن ننتهي منها إلا بالمفاوضات، مؤكدًا أن نتنياهو يتسول العودة إلى المفاوضات لأنه اعتقد أنه يضغط من خلال ورقة لكن هذه الورقة احترقت في يده.