الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القطار الكهربائى LRT.. به 12 محطة بطول 90 كيلومترًا بدءًا من عدلى منصور للعاصمة

القطار الكهربائي LRT
القطار الكهربائي LRT

كشف المشرف على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف، عن فكرة عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT، بداية من المحطة التبادلية عدلي منصور.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي جابر القرموطي، مساء اليوم الخميس: "لدينا 12 محطة بطول 90 كيلومترًا بدءًا من محطة عدلي منصور وصولًا لمحطة الفنون والثقافة".

وأضاف أن عدلي منصور محطة تبادلية فيها كل وسائل المواصلات سواء سوبرجت أو المترو، موضحًا أن مشروع القطار في ميزة أنه يربط المجتمعات العمرانية ببعضها مثل مدينة العبور والشروق ومدينة بدر ومدينة الروبيكي والعاصمة.

وأشار إلى أن بالقطار الكهربائي الخفيف ميزة هي أنه هو سريع وآمن وبيوصلك المواطن بسرعة.

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