الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطار "LRT" ينقل المواطنين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية خلال 50 دقيقة

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي الخفيف LRT

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات بمشروع القطار الكهربائي، مستر كريمون، عن فكرة عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT، بداية من المحطة التبادلية عدلي منصور.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي جابر القرموطي، مساء اليوم الخميس: "قطار الكهرباء الخفيف LRT أو قطار العاصمة LRT ينقل الركاب من القاهرة العاصمة الحالية للعاصمة الإدارية الجديدة في أقل من 50 دقيقة".

وأضاف أنه منذ أقل من سنتين هناك زيادة لحاجة القطار الخفيف يوما بعد يوم، وحاليًا يتم العمل على وتيرة سريعة من جميع الأطراف لافتتاح المراحل الجديدة قريبًا.

وأشار إلى أن العمال المصريين هم الأفضل في العمل تحت الضغط في اللحظات الأخيرة، خاصة مع وجود جدول زمني واضح.

الأكثر قراءة

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)