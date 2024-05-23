قطار "LRT" ينقل المواطنين من القاهرة إلى العاصمة الإدارية خلال 50 دقيقة

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات بمشروع القطار الكهربائي، مستر كريمون، عن فكرة عمل القطار الكهربائي الخفيف LRT، بداية من المحطة التبادلية عدلي منصور.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مع الإعلامي جابر القرموطي، مساء اليوم الخميس: "قطار الكهرباء الخفيف LRT أو قطار العاصمة LRT ينقل الركاب من القاهرة العاصمة الحالية للعاصمة الإدارية الجديدة في أقل من 50 دقيقة".

وأضاف أنه منذ أقل من سنتين هناك زيادة لحاجة القطار الخفيف يوما بعد يوم، وحاليًا يتم العمل على وتيرة سريعة من جميع الأطراف لافتتاح المراحل الجديدة قريبًا.

وأشار إلى أن العمال المصريين هم الأفضل في العمل تحت الضغط في اللحظات الأخيرة، خاصة مع وجود جدول زمني واضح.