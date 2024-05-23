الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هاشتاج "الجيش المصري قادر وجاهز" يتصدر ترند "إكس".. ومغردون: البلد في أيد أمينة

الجيش المصري
الجيش المصري

تصدر هاشتاج "الجيش المصري قادر وجاهز" تريند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات الأخيرة، بعد تأكيد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها بفضل قوة وتلاحم الشعب المصرى وقيادته الوطنية، وأن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومى المصري.

القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات

تصريحات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، جاءت خلال حضوره المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام الذخيرة الحية، ويستمر لعدة أيام.

 جاء ذلك خلال حضور وزير الدفاع المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام الذخيرة الحية، ويستمر لعدة أيام، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية. 

 

تصريحات وزير الدفاع دفعت المتابعين لإطلاق الهاشتاج (#الجيش_المصري_جاهز_وقادر)، دعمًا للجيش المصري وتفويضًا له باتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن مصر القومي والحفاظ على أرضها.

وعلق أحد النشطاء على حديث وزير الدفاع قائلًا: "وزير الدفاع يطمئن الشعب المصري على القوات المسلحة.. البلد في إيد أمينة ونستثمر جميع إمكانيتنا في التطوير".

وقال آخر: "تهاب لنا الهيبة ولا نهاب إلا الله الواحد القهار.. اللهم هون حرارة الشمس على أبطالنا البواسل المرابطين على الحدود حامين الأرض والعرض".

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وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع تكتيكى بالذخيرة الحية فى الجيش الثانى الميدانى

 

 

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الجيش المصري جاهز وقادر الجيش المصري قادر وجاهز

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