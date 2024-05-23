الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "الأعلى للأمن السيبرانى": هدفنا الاستفادة من التكنولوجيا بشكل آمن

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد الحافظ

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، أن قمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني خطوة مهمة للتعامل مع هذه التكنولوجيا، موضحًا أن الفرد هو الحلقة الأضعف في منظومة الأمن السيبراني، لأنه بدون فرد واعٍ فلا قيمة لهذه التكنولوجيا.

وأضاف أحمد عبد الحافظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة "دي إم سي"، أنه لا يمكن تحقيق أعلى مستويات من الأمن السيبراني بدون الفرد، مؤكدًا أن فرصتنا كبيرة بالمشاركة الكبيرة فى المؤتمر سواء الشركات أو المتخصصين وطلبة الجامعات وهذا الهدف الأساسي لقمة الأمن السيبراني؛ لتكون متداولة وهدفنا نستفيد من التكنولوجيا بشكل آمن.

وتابع: "من ضمن الصعوبات في مجال الأمن السيبراني عدم توافر الكفاءات وأكثر من 4 ملايين وظيفة شاغرة في الأمن السيبراني على مستوى العالم، والهدف من المبادرة أننا نؤهل الطلبة أثناء الدراسة العملية للتأهيل بحيث الطالب يتخرج يشتغل علطول لتوفير الوقت"، مشيرًا إلى توقيعهم العديد من الاتفاقيات على هامش المؤتمر مع العديد من الجامعات لتدريب الطلاب في مجال الأمن السيبراني.

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