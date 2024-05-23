خالد الجندى: لعلهم يفقهون أغلق باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقرار وزارة الأوقاف بتعليم السُّنة في المساجد.

وقال، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "(لعلهم يفقهون) أغلق باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها".

وأضاف: "القرآن والأحاديث النبوية الواردة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن أي نقص أو عن أي خلل أو عن أي خطأ".

وأشار إلى أن الوحي أول المتمثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة، والقرآن الكريم معلوم قطعي من أوله إلى آخره.