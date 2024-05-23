الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى: لعلهم يفقهون أغلق باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقرار وزارة الأوقاف بتعليم السُّنة في المساجد.

وقال، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "(لعلهم يفقهون) أغلق باب تصحيح الأحاديث وتضعيفها".

وأضاف: "القرآن والأحاديث النبوية الواردة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن أي نقص أو عن أي خلل أو عن أي خطأ".

وأشار إلى أن الوحي أول المتمثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة، والقرآن الكريم معلوم قطعي من أوله إلى آخره.

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