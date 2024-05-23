الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى: مؤتمر الأوقاف عن السنة النبوية يفوت الفرصة على المزايدين

خالد الجندي
خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، بقرار وزارة الأوقاف بتعليم السنة فى المساجد.

وقال الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: "الإسلام بخير والدولة المصرية لا تألو جهدا في تعليم أبنائها الثوابت والأسس والحفاظ على التراث الديني".

وأضاف: "بفضل الله تبارك وتعالى فإن العلم هو السلاح الوحيد الذي نمتلكه للدفاع عن هذا الدين الحنيف.. العلم ولا شيء أكثر من ذلك".

وتابع: الوزارة تراعي القرآن وتراعي السنة المطهرة يعني مش قرآن فقط لا قرآن وسنة هما عنوان هذه الأمة الكريمة، صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله.

 وأضاف: أعتقد أن قرار وزارة الأوقاف عقد مؤتمر عن السنة النبوية، يُفوت الفرصة على أي مزايد على مصر، أو أي محاولة لتشويه المسيرة الإسلامية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله".

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