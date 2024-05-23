الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المؤبد للمتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته فى عابدين

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم، بمعاقبة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنشار كهربائى بالسجن المؤبد.

وقال المتهم، أمام جهات التحقيق، إن صديقه المجني عليه اقترض منه 300 جنيه منذ فترة، وعندما طلب منه ردها فوجئ برفضه رد المبلغ بحجة مروره بأزمة مالية، وبعدها نشبت مشادة كلامية حادة بينه وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجرة استل فيها سكينًا وانهال على صديقه بالطعنات حتى فارق الحياة وسقط في بركة دماء.

وأضاف أنه قرر الاستعانة بصاروخ كهربائي لتمزيق جثة صديقه والتخلص منها بإلقائها في أماكن متفرقة، موضحًا أن الجيران اكتشفوا فعلته وأبلغوا رجال المباحث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا مفاده العثور على جثة رجل خمسيني مقطعة إلى أجزاء داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبيَّن أن محتويات الشقة في حالة بعثرة.

جنايات القاهرة محكمة منشار كهربائى عمليات النجدة

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