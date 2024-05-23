الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "الشعب الديمقراطى": مصر الراعى الأول للسلام فى الشرق الأوسط

رئيس حزب الشعب الديمقراطي،
رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خالد فؤاد،

قال رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خالد فؤاد، إن مصر منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر قامت بدور الشريك الأساسي والراعي الرسمي للسلام في الشرق الأوسط بثقل مصر وقيادتها وحكمة الرئيس السيسي الذي قال إن القضية الفلسطينية هى قضية القضايا.

وأضاف "فؤاد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الأكاذيب الغربية والإسرائيلية عن مصر أمر مفهوم، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال تنتهج نهج المراوغة والتضليل فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وتابع: "إسرائيل تعتمد على تصدير الغش والمعلومات الخاطئة من أجل إطالة العملية العسكرية في قطاع غزة وعدم وقف إطلاق النار" موضحًا أن حكومة الاحتلال تريد إطالة الحرب لإنقاذ نفسها.

مصر غزة الحرب في غزة السيسي الرئيس السيسي اكسترا نيوز

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