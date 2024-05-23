الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر القرار الرئاسي بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا


ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:

ووفق على «اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية ( الموافق 3 ديسمبر سنة 2023 ). 

الازدواج الضريبي الضرائب على الدخل موافقة مجلس الوزراء مجلس الوزراء

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