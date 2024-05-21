هشام بدر: الإنجازات غير المسبوقة تضع شرم الشيخ على الخريطة العالمية

قال السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي، إن مدينة شرم الشيخ وضعت على الخريطة العالمية؛ بسبب الإنجازات غير المسبوقة التي تحققها والجوائز التي حصلت عليها دوليًا، بالإضافة إلى استضافة العديد من المؤتمرات الدولية الهامة مثل مؤتمر المناخ "كوب27".

المشروعات الخضراء الذكية

جاء ذلك خلال استقبال محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده، للسفير هشام بدر، والوفد المرافق له الذي ضم الدكتورة نرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في ختام مرحلة التحكيم بجائزة مصر للتميز الحكومي، حيث تم تبادل الدروع التذكارية.

وأعرب "بدر" عن سعادته بما شاهده في مدينة شرم الشيخ خاصة وجنوب سيناء عامة من تطور مؤسسي، موضحًا أن مدينة شرم الشيخ وضعت على الخريطة العالمية بسبب الإنجازات غير المسبوقة التي تحققها والجوائز التي حصلت عليها دوليًا، بالإضافة إلى استضافة العديد من المؤتمرات الدولية المهمة مثل مؤتمر المناخ "كوب27".

تأثير التغيرات المناخية

وأوضح السفير هشام بدر، أن إدارة المبادرة الوطنية تحرص بالتعاون مع المحافظة علي رفع الوعي بالتغيرات المناخية وتشجيع المواطنين للتقدم بمشروعات خضراء ذكية تحد من الانبعاثات الكربونية، وأيضا تحرص الجائزة على دعم جهود الدولة لنشر وتطوير ثقافة الابتكار وبما يتسق مع محور الابتكار كأحد المحاور الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي، بهدف تشجيع المؤسسات الحكومية على تبني نظام مؤسسي يتضمن منهجيات الابتكار في إدارتها وعملياتها وخدماتها، وتشجيع الموظفين على الابتكار من خلال أفكارهم واقتراحاتهم.

كما رافق المحافظ السفير هشام بدر؛ لزيارة مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ.

وقدم ممثل الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المهندس أحمد إبراهيم عبد الهادي، عرضًا لأسلوب وطريقة عمل المركز المخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وتأمين جميع مدن المحافظة وطريق "شرم الشيخ - النفق"، وطريق "شرم الشيخ - طابا" من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة قام بتنفيذها طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة العربية العالمية للبصريات.

وأعرب السفير هشام بدر، عن سعادته بما رآه بمركز الرصد الأمني الموحد، موضحا أن ما رآه بشرم الشيخ من تقدم تكنولوجي وتقني وتطوير مؤسسي يماثل ما رآه بأي مدينة أخرى، مقدمًا الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء، والجهاز التنفيذي لمجهوداته البالغة والدوؤبة في تنفيذ كافة المشروعات بأسلوب متطور وحديث واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتطويرها أولا بأول.