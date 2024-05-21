الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مياه الشرب" بالقاهرة: تنفيذ 1160نشاط لنشر الوعى المائى فى الربع الأول من 2024

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن إنجازاتها في مجال التوعية والمشاركة المجتمعية واستطلاع الرأى خلال الربع الأول من عام 2024، حيث أسهمت إدارة التوعية في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه والحفاظ عليها من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي استهدفت مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.
 

استهدفت إدارة التوعية المؤسسات التعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسي والمعاهد الأزهرية، حيث نظمت 240 نشاطًا توعويًا. شملت هذه الأنشطة زيارات ميدانية لمحطات إنتاج مياه الشرب لتعريف الطلاب بمراحل إنتاج المياه، مما عزز فهمهم لأهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي.

 

كما ساهمت إدارة التوعية في رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام من خلال المشاركة في تنظيم فعالية يوم اليتيم بالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية ووعظ الأزهر الشريف. تم تنفيذ الفعالية بنادي مياه الشرب بالقاهرة، مما أضفى جوًا من الفرح والسرور على الأطفال المشاركين.
 

وكان لإدارة التوعية دورا في الفعاليات الثقافية مثل المعرض الدولي للكتاب، حيث نظمت 521 نشاطًا توعويًا استفاد منها 157،650 شخصًا.، بالإضافة إلى توعية العاملين بالشركة من خلال 56 نشاطًا استفاد منها 2،949 موظفًا من مختلف القطاعات بالشركة، مما أسهم في رفع مستوى الوعي الداخلي بأهمية الحفاظ على المياه، وتم تنفيذ 200 حملة توعوية ميدانية بأحياء القاهرة، حيث نظمت 200 نشاطًا استفاد منها 31،111 شخصًا.
 

كما قامت إدارة استطلاع الرأى بتنفيذ استطلاعات رأى ميدانية بعدد 9 مناطق بإجمالى 3000 عميل من عملاء الشركة، كما تم تنفيذ استطلاعات رأى للعملاء المترددين على جميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة بإجمالى 500 عميل من المترددين على مراكز خدمة العملاء.
 

ونفذت إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة استطلاع الرأى حملات مشتركة مع الجمعيات الأهلية والقوافل الطبية وداخل مراكز الشباب، شملت 113 نشاطًا استفاد منها 29،972 شخصًا، بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب.
 

وكان لرجال الدين دورا في نشر الوعي المائي من خلال 30 نشاطًا نُفذت في مساجد وكنائس القاهرة، استفاد منها 2،324 شخصًا تحت شعار "المياه من أجل الحياة".
 

وأكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة على استمرار إدارة التوعية في أداء دورها الفاعل بالمشاركة المجتمعية، والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للحفاظ على كل نقطة ماء تحت مظلة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مسترشدةً بشعار الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب "كل نقطة بتفرق".

شركة مياه القاهرة توعية مشاركة مجتمعية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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