الثلاثاء 21 مايو 2024
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أبوزيد لـ"الشاهد": تضافر الجهود الحكومية والجهات المعنية بضخ كميات كبيرة من السلع رسالة طمأنة للمواطنين

الدكتور مصطفى أبوزيد
الدكتور مصطفى أبوزيد

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه كان هناك تضافر في الجهود بين كافة الوزارات المعنية بتوفير السلع بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، سواء كانت وزارة التموين، القوات المسلحة، وزارة الداخلية عبر  منافذها كلها، حيث كانت تضخ كميات أكبر حتى ترسل رسالة طمأنة للمواطن المصري بأن السلع متوفرة، وأن المواطن يجب أن يشتري على قدر احتياجاته، فلا يوجد داعي لزيادة الاستهلاك لأن كل شيء متوفر". 

وأضاف الدكتور مصطفى أبوزيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية "extra news"، أن الأسعار  في أزمة كورونا  لم تكن مرتفعة بشكل كبير في ظل عدم استقرار سلاسل الإمداد، واحتمالية تأخر بعض المنتجات أو احتمالية عدم وصولها من الأساس، وذلك لأن الدولة المصرية كان لديها مخزون استراتيجي قوي من السلع جعل الدولة المصرية قادرة على تحمُّل فترة من الزمن وتستخدم مساحة البدائل المتاحة مع العديد من الدول بعيدًا عن أطراف النزاع، وهو ما ساعد الدولة المصرية في تعزيز مقوماتها وإمكانياتها في السلع الاستراتيجية.

 

السلع الاستراتيجية توفير مخزون استراتيجي مصطفى ابو زيد الحرب الروسية الأوكرانية برنامج الشاهد

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