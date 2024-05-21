لويد أوستن: دعم الدفاع الجوى الأوكرانى على رأس جدول مجموعة الاتصال الدفاعية

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الدفاع الجوي عن سماء أوكرانيا يأتي على رأس جدول أعمال مجموعة الاتصال الدفاعية، مشيرا إلى أنه سيحث جميع الحلفاء على تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها بشدة.

وقال “أوستن”، خلال افتتاح أعمال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الـ22 حسبما ذكرت قناة الحرة الأمريكية، الإثنين، إن المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في أوكرانيا والمساعدات الأمنية التي نقدمها الآن من شأنها أن تحدث فارقا حقيقيا في هذه المعركة، والتي تشمل قذائف مدفعية من عيار 155 ملم وذخائر لنظام هايمرز وهي تشمل قدرات الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للدروع.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس بايدن عن حزمة اضافية بقيمة 400 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري من شأنه أن يساعد أوكرانيا في الدفاع عن خاركيف ومناطق المواجهة الأخرى في ظل التهديد الروسي المتجدد.