وزير الصحة يكشف تطورات جديدة فى منظومة التأمين الصحى (فيديو)

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المناقشات البرلمانية حول مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية قد جرت وفقًا للأطر الديمقراطية، مشيرًا إلى أن تباين الآراء يعد أمرًا طبيعيًا في مثل هذه العمليات التشريعية.

وأوضح عبد الغفار، خلال لقائه مع مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن النظام الصحي المصري يوفر الحماية لـ 69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي الذي تم تطبيقه منذ الستينيات، وأضاف أن الدولة تتحمل نفقات العلاج للفئات غير القادرة، مما يضمن عدم تحميل المرضى الفقراء أي أعباء مالية، سواء كانت الخدمات مقدمة من القطاع الخاص أو الحكومي.

وتابع بالتأكيد على أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في النظام الصحي الحالي، حيث تم التعاقد مع 700 مستشفى خاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تقوم على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن النظام الصحي في مصر يعتبر ضخمًا، ومع الزيادة السكانية المستمرة، برزت الحاجة إلى مشاركة القطاعين الأهلي والخاص في دعم إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.