قصواء الخلالى: تغييرات محتملة فى القيادة الإيرانية بعد وفاة إبراهيم رئيسى (فيديو)

ألقت الإعلامية قصواء الخلالي، الضوء على الوضع السياسي الراهن في إيران، مؤكدة أن البلاد تواجه فترة من الغموض بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية، وأكدت أن الراحلين كانا يتبنيان نهجًا متفتحًا في العلاقات الدولية، مما يثير القلق بشأن مستقبل التواصل الإيراني مع العالم.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "CBC"، أن النظام الإيراني، الذي يقوم على مبدأ ولاية الفقيه، قد يشهد تحولات جذرية مع إمكانية تولي النائب الأول، محمد مخبر، القيادة مؤقتًا لمدة 50 يومًا، وفقًا للمادة 131 من الدستور الإيراني، وذلك حتى إجراء الانتخابات الجديدة.

وتطرقت "الخلالي" إلى الدور البارز الذي كان يلعبه الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ليس فقط كرئيس للجمهورية، بل كمرشح محتمل لخلافة المرشد الأعلى الحالي، مما يزيد من الضبابية حول مستقبل القيادة الدينية في البلاد.

وأشارت إلى أن الدور الذي تلعبه إيران في الصراعات الإقليمية يجعل من الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الرئيس موضوعًا للتكهنات، خاصةً مع نفي الكيان الصهيوني لأي علاقة له بالحادث، مما يثير المزيد من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول الأحداث الجارية.