إسرائيل تعترض هدفا جويا من الأراضى السورية

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية اعترضت هدفًا جويًا مشبوهًا كان في طريقه من الأراضي السورية نحو إسرائيل حيث لم يخترق مجالها الجوي.

وفي بيان له، قال الجيش إن سفينة حربية من طراز ساعار 4.5 اعترضت بتعاون مع طائرات حربية هدفيْن جوييْن كانا في طريقهما نحو إسرائيل من جهة الشرق دون اختراقهما المجال الجوي الإسرائيلي.

من جهة أخرى، لقي أحد عناصر حزب الله مصرعه في غارة استهدفت دراجة نارية في المنصوري بالقطاع الغربي.

وفي غزة، قتل أربعة فلسطينيين مساء الاثنين، في غارة إسرائيلية على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.