الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز

وزير الصحة يعلن عن تحالف مصرى فرنسى وشيك لعلاج الأورام (فيديو)

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن قرب إبرام اتفاقية مع إحدى أبرز المؤسسات الفرنسية المتخصصة في علاج الأورام، مشيرًا إلى أن المناقشات المعمقة بشأن مشروع القانون الجديد للمنشآت الصحية قد أثمرت عن تصورات بناءة لتحسين الخدمات الصحية.

وأضاف عبد الغفار، خلال لقائه مع مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن النظام الصحي الجديد لا يقتصر على الجهات الحكومية فحسب، بل يشمل القطاعات الخاصة والأهلية أيضًا، وذلك في إطار سعي الدولة لتوفير خدمات صحية متكاملة دون إلقاء أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وتابع وزير الصحة موضحًا أن الشراكة مع المؤسسة الفرنسية ستعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وهو ما يتماشى مع رؤية مشروع القانون الجديد، وأكد على أن المستفيد الأكبر من هذا التعاون هو المواطن المصري، حيث سيشهد تحسينات في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى توفير تدريب علمي متقدم للكوادر العاملة في القطاع الصحي، وبناء كفاءات مصرية قادرة على إدارة هذه المنظومة بكفاءة.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المؤسسات الفرنسية علاج الأورام القانون الجديد للمنشآت الصحية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء القطاعات الخاصة والأهلية القطاع الصحي

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