بدر بانون يكشف حقيقة عودته للأهلي في الموسم المقبل

كشف المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي السابق عن حقيقة تفاوض الأحمر معه لعودته من جديد بداية الموسم المقبل.

وقال بانون في تصريحات لموقع “وين وين” القطري إن كل هذه شائعات ومجرد أحاديث إعلامية “وليس لها علاقة من الصحة”.

أضاف أنه شرف له بأنه مثل قميص الأحمر كما تمنى بانون تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا عندما يلعب الإياب ضد الترجي.

المدافع المغربي بدر بانون، نجم نادي قطر، يتحدث لwinwin عن الأخبار التي ربطته للعودة مجددًا لنادي الأهلي المصري، ويوجه رسالة لزملائه السابقين ولجماهير المارد الأحمر قبل مواجهة إياب دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي 🔥⬇️#ملعب_لكل_الرياضات | #بدر_بانون | #قطر | #الأهلي_الترجي pic.twitter.com/0Bjf394ZHA — winwin (@winwinallsports) May 20، 2024

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية (2023/2024).

جاء في مقدمة الاجتماع الأول والذي جرى بحضور د.سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر، مدير الاعلام.

وشهد الاجتماع مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة الأربعاء، حيث تحدث الكابتن محمود الخطيب عن الاستقبال والذي لا بد أن يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بنادي الأهلي على مر الأجيال.

وتقرر أن يكون الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة.

وكلف رئيس النادي د.سعد شلبي وسمير عدلي وجمال جبر بالترتيبات اللازمة والتأكيد على الترحاب بنادي الترجي التونسي الشقيق في بلده الثاني مصر وبيته نادي الأهلي، ويكون الاستقبال "طيب" ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين.

وكذا الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة وأن العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي سوف تظل أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم.

طاقم حكام إياب نهائي الأبطال الأهلي والترجي التونسي

يتولى الكونغولي جون جاك نادالا مهمة إدارة ساحة المستطيل الأخضر في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي، السبت المقبل، ويعاونه الغاني دانيال لاريا، والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.