الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخطيب يرأس وفد الأهلى لاستقبال بعثة الترجى بمطار القاهرة

ذهاب الأهلي والترجي
ذهاب الأهلي والترجي التونسي

عقد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، عدة اجتماعات اليوم؛ للوقوف على الترتيبات الخاصة بمباراة العودة في نهائي دوري الأبطال أمام الترجي التونسي.

موعد إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

يستضيف المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية (2023/2024).

جاء في مقدمة الاجتماع الأول والذي جرى بحضور د.سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وجمال جبر، مدير الاعلام.

وشهد الاجتماع مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة الأربعاء، حيث تحدث الكابتن محمود الخطيب عن الاستقبال والذي لا بد أن يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بنادي الأهلي على مر الأجيال. 

وتقرر أن يكون الخطيب على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة. 

وكلف رئيس النادي د.سعد شلبي وسمير عدلي وجمال جبر بالترتيبات اللازمة والتأكيد على الترحاب بنادي الترجي التونسي الشقيق في بلده الثاني مصر وبيته نادي الأهلي، ويكون الاستقبال "طيب" ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين.

وكذا الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة وأن العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي سوف تظل  أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم.

الخطيب على رأس استقبال بعثة الترجي 

التعادل السلبي يحسم نتيجة ذهاب الأهلي والترجي التونسي بنهائي الأبطال

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت بين الأهلي والترجي التونسي، السبت الماضي على ملعب رادس.

طاقم حكام إياب نهائي الأبطال الأهلي والترجي التونسي

يتولى الكونغولي جون جاك نادالا مهمة إدارة ساحة المستطيل الأخضر، في مواجهة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي، السبت المقبل، ويعاونه الغاني دانيال لاريا، والسوداني محمد عبدالله إبراهيم مساعدان، وفي غرفة تقنية الفيديو "VAR" الجزائري لحلو بن براهم.

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