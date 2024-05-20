الفراغ السياسى يهز إيران عقب وفاة إبراهيم رئيسى.. خبير يوضح (فيديو)

قال الخبير في الشئون الإيرانية، عمرو أحمد، إن وفاة إبراهيم رئيسي تركت فراغًا سياسيًا ملحوظًا في إيران، موضحا أن غياب رئيسي يعقد الوضع السياسي، خاصةً أنه كان المرشح الأبرز لخلافة المرشد الأعلى في حال وفاته.

وأكد أحمد، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن البلاد تواجه الآن تحديًا في تحديد من سيشغل مناصب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، مما يعمق الأزمة السياسية.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية قد تكون عملية سهلة نسبيًا، لكن الصعوبة تكمن في اختيار المرشد الجديد، الذي يمتلك السلطة الفعلية في الدولة، بينما يظل رئيس الجمهورية بعيدًا عن السيطرة على الحرس الثوري وميزانيته.