الكشف على 929 حالة ضمن قافلة جامعة المنصورة بحلايب وشلاتين

استمرت فعاليات قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير 21" اليوم الاثنين، فعالياتها لليوم الثالث بمدينة حلايب وشلاتين وأبو رماد.

تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اللواء عمرو الحنفى محافظ البحر الأحمر، اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



والتي تهدف إلى تقديم خدماتها الشاملة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر ووزارة التضامن والجهات المعنية لتقديم كافة الدعم والرعاية والخدمات المتكاملة.



تفاصيل الفعاليات

شملت فعاليات اليوم الثالث من القافلة العديد من الأنشطة والخدمات التي استفاد منها السكان المحليون



وصرحت الدكتورة غادة القنيشى وكيل كلية طب المنصورة ورئيس القافلة الطبية عن قيام القافلة الطبية بتوقيع الكشف الطبي على (929) حالة حيث ترددت الحالات الطبية على القافلة فى التخصصات التالية (أسنان – عظام – مسالك – عيون - باطنة – أطفال – قلب – المخ والأعصاب – العلاج الطبيعي - أنف وأذن وحنجرة – جراحة عامة – صدر– جراحة جهاز هضمي – طب الفم والأسنان ) وتم اجراء 1 عملية كبرى و104 عملية صغرى أطفال واجراء 40 حالة كشف سونار واجراء 5 حالات مناظير قولون مع أخذ عينات واجراء 8 عمليات صغرى وتحويل 6 حالات مسالك وعيون وعظام.



وقام فريق التوعية المجتمعية برئاسة دكتور سحر الدكروري وعضوية دكتور سماح خميس، إسلام البشلاوي بعمل زيارة الميدانية في مسجد الزهراء في مدينة الشلاتين لـ 75 سيدة

وتضمنت محاور التوعية: أهمية فحوصات ماقبل الزواج، كيفية إقامة مشروعات متناهية الصغر بإمكانيات بسيطة، ضرورة متابعة المواهب المتميزة والمتفوقين علميًا، التوعية بما تقدمه وزارة التضامن الإجتماعي للسيدات لمساعدتهم في إقامة مشاغل حياكة وأعمال يدوية، التوعية بما تقدمه جامعة المنصورة من منح تعليمية للمتفوقين علميًا ورياضيًا، الوقاية من اخطار المخدرات، الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومراكز العلاج المجاني بقنا واسوان والبحر الأحمر، كيفية الكشف المبكر عن انواع السرطانات المختلفة بالكشف الذاتي و الأعراض والمؤشرات المبكرة التي تستدعي الكشف الطبي وتم توزيع الهدايا المختلفة علي الأطفال المصاحبين للأمهات‎



وقام فريق التوعية الصحية المكون من: دكتور رانيا الكردى، دكتور وداد صابر، ⁠دكتور هبه جاد الله بعقد ندوات صحية وجلسات فردية للتوعية الصحية المختلفة والتي استهدفت المراهقين وطالبات مدرسة التمريض وممرضات المستشفى المركزى

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تضمنت محاور موضوعات التوعية الصحية: البلوغ عند الفتيات والذكور، ⁠التعامل مع عُسر الطمث، ⁠تدريب الممرضات بتنظيم الاسرة على تنفيذ المشورة الصحية الخاصة بوسائل منع الحمل، ⁠أهمية الفيتامينات المعادن ومصادر تواجدها، نمط الحياة الصحى، وتم تقديم التوعية لـ 60 من المراهقين، 20 من هيئة التمريض بمستشفى شلاتين المركزى و⁠مدرسة التمريض.

ومن خلال نشاط لجنة اختار مشروعك واصنع مستقبلك قامت عضو القافلة الطالبة اسراء ماجد الطالبة بالمستوى الرابع بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة بتدريب حوالي ١٢ سيدة من سيدات شلاتين على استكمال ورشة عمل فن التطريز وتعلم مبادئ فن المكرمية وتنفيذ ميداليات بالمكرمية.



وقام فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة والقافلة الرياضية بعمل المهرجان الترفيهي في شلاتين بعزبة الاشراف وعزبة الحاكماب وتم مشاركة حوالي ٢٤٥ طفل وطفلة تتراوح أعمارهم ما بين سنة و١٤ سنة وتم تقسيم اليوم ما بين: ورشة عمل للرسم الحر والتلوين وشارك فيها حوالي ٤٥طفل وطفلة، ورشة عمل لإعادة تدوير العلب الفارغة إلى لعب بسيطة مع حوالي ٣٦ طفل وطفلة، العاب ومسابقات رياضية ترفيهية، ورشة عمل لصناعة الاكسسورات والأساور البسيطة للأطفال، رسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى ع الأطفال.



وقامت القافلة البيطرية برئاسة الدكتور محمد جبر أستاذ الأدوية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عوض رزق أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة والدكتور حسام محمد ابراهيم أستاذ الأمراض الباطنة والدكتور ممدوح سعيد استشاري التوليد والتناسل والتلقيح الإصطناعي، بتوقيع الكشف الطبي على أكثر من 450 رأس من الإبل في سوق الجمال وعدد 250 رأس من الأغنام والماعز وتم صرف العلاج والتحصينات لجميع الحيوانات المريضة بالمجان من الصيدلية البيطرية للقافلة وكذلك تقديم التوعية والارشادات اللازمة للمربيين بهذه التجمعات، إضافة إلى ذلك تم عمل زيارة لمحجر الشلاتين ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وتم مناقشة موضوعات خاصة باستقبال الجمال والحيوانات المستقبلة بالمحجر ومناقشة الوضع الوبائي للأماكن التي يتم الاستيراد منها وخاصه السودان والمشاكل الصحية البيطرية التي تحتاج إلى إجراء بحوث علمية تطبيقية من خلال مناقشة علمية مع مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية والباحثين بالمعهد.

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