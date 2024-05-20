“مختار” يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مركز معلومات شبكات المرافق بالدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعا بمجلس إدارة صندوق مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، لمناقشة النظام المالي للمركز في ضوء اللائحة المعتمدة من وزارة المالية في ضوء المقارنة مع النظم المالية في عدد من المحافظات ويشمل النظام المالي ( مقابل الخدمات التي يقدمها المركز - الهيكل التنظيمي والإداري للمركز - نظام منح الحوافز والمكافأت).



مناقشة النظام المالي ورفع كفاءة العمل بالمركز

وأوضح المحافظ، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة النظام المالي ورفع كفاءة العمل بالمركز وتحسين مستوي الخدمات المقدمة بما يحقق رضاء متلقي الخدمة سواء كان متلقي الخدمة مواطنين او قطاعات وشركات حكومية أو خاصة.



وقرر “مختار” بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق إعفاء كافة المشروعات القومية والنفع العام مثل مشروعات حياة كريمة والتحول الرقمي وغيرها ودور العباده ( المساجد والكنائس ) من رسوم الخدمة المقدمة من المركز اي كان نوع الخدمة.



كما قرر بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق تخفيض 20% من قيمة رسوم الخدمة المقدمة من المركز للقري مقارنة بالمركز والمدينة التابعة لها لتخفيف العبء عن كاهل اهالينا في القري، مشيرًا إلي ضرورة مراعاة الفروق الإجتماعية تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة.



وأكد مختار، علي أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل هذه القطاعات سواء من خلال تنفيذ مشروعات قومية أو خدمية لرضاء المواطنين ورفع المعاناة عنهم.



جاء ذلك بحضور المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، وخالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هشام القصاص وكيل وزارة الاتصالات بالدقهليه، وشريف حجازي مدير عام شركة غاز مصر، والمهندس طارق عبدالعاطي مدير مديرية الإسكان بالدقهليه، والأستاذه فكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب ياسر عنتر مدير عام الحسابات بالمحافظة، والمهندس شريف عبدالمنعم مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، والمهندسه فريدة عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة، والمهندسة شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة.