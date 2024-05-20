الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بالدقهلية

جانب من الندوه
جانب من الندوه

استمرت أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بانشطة ادارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمي الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور اجهزه الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي واشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات اعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة..
 

مختار: خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاث شهور ونصف

وأوضح “مختار” أن خطة البرنامج يتم تنفيذها لمدة ثلاث شهور ونصف بمراكز ومدن واحياء المنصورة وبلقاس ونبروه ودكرنس والمطرية واجا والسنبلاوين كمرحلة اولي، كما سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي لتنفيذه  بالمدارس ومع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والرياضة.
 

وأوضح محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم  تنفيذ ندوة التوعية برئاسة مركز ومدينة المطرية بمشاركة واشراف المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية. 

واستهدفت الندوة أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني والتي ضمن انشطتها الجمع والنقل والحفاظ على البيئة وايضا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بمركز ومدينة المطرية والوحدات المحلية التابعة، حيث تضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وايضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وايضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وانشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة من نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وانشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة.. 
 

وشارك في أعمال الندوه الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وإبراهيم عز الدين  مسئول الشكاوى بادارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الإدارة المتكاملة وبحضور مدير المخلفات الصلبه برئاسة المركز شيرين عبد الوهاب ومسؤولى المخلفات الصلبة بالوحدات القرويه ومديرى المخلفات الصلبه بالمراكز.

اعمال الادارة المتكاملة برنامج التوعية الشامل الدقهلية المخلفات الصلبة خطط التنمية المستدامة

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: إحالة 161 محضرًا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

رئيس جامعة المنصورة يتابع امتحانات الترم الثاني بكلية التربية للطفولة المبكرة

الكشف على 927 خلال فعاليات "جسور الخير 21" بحلايب وشلاتين

تعليم الدقهلية: تسريب امتحان العلوم بعد نصف ساعة من بدء اللجنة

204 محاضر في حملات تموينية بالدقهلية

السيطرة على حريق هائل بمنفذ لحوم فى الدقهلية

طالب ينهى حياة نجل عمه بسبب خلاف على الميراث فى الدقهلية

تفاصيل.. مستريح ووالده نصبا على مواطنين فى 4 ملايين جنيه بالدقهلية

الأكثر قراءة

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)